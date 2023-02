Matthäus äußert pikanten Nagelsmann-Verdacht

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Grant Hubbs

Matthäus sieht steigenden Druck beim FC Bayern München

Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus erkennt beim FC Bayern München eine mangelnde Rückendeckung für Trainer Julian Nagelsmann. "Der Druck steigt gefühlt von Woche zu Woche. Aber man lässt ihn auch ehrlich gesagt oft ziemlich alleine", schrieb der 61-Jährige in seiner "Sky"-Kolumne "So sehe ich das".

Für Nagelsmann, der sich jüngst nach dem 2:3 bei Borussia Mönchengladbach abfällig in Richtung des Schiedsrichterteams geäußert hatte, sei es gerade keine leichte Zeit, so Matthäus weiter.

"Die Frage ist, wieso man ihn von höherer Stelle nicht öffentlich so schützt und sich vor ihn stellt, wie es gerade ein Bayern-Trainer nötig hat, wenn viele Sachen auf ihn einprasseln?", wunderte sich der ehemalige Münchner: "Man gewinnt langsam aber sicher den Eindruck, dass nicht mehr alle in der Vereinsführung hinter ihm stehen."

Matthäus nimmt Bayern-Bosse in die Pflicht

Das große Problem des FC Bayern dieser Tage sei, "dass das eine Problem noch nicht gelöst ist und sie sich selbst das nächste schaffen", erklärte Matthäus. Als Beispiele nannte er die Paris-Reise von Serge Gnabry sowie den Rauswurf von Torwarttrainer Toni Tapalovic und das daraus resultierende Interview von Manuel Neuer.

"Man müsste diese Dinge als Vereinsführung viel schneller erledigen, wegmoderieren, zumachen. Aber gefühlt macht das heutzutage keiner mehr, nicht richtig oder viel zu spät", so der Weltmeister von 1990.

Für den Ausraster am Wochenende solle man Nagelsmann "nicht ewig verdammen. Es ist schön, dass es Emotionen gibt. Davon lebt dieser Sport und wir werden alle gut unterhalten", so der "Sky"-Experte. Er gehe davon aus, "dass das Sportgericht ihn bestraft und das ist auch in Ordnung. Aber danach sollte es wieder gut sein."