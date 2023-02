FC Bayern vermeldet Neuzugang

IMAGO/Ulrich Wagner

Beim FC Bayern schlägt bald ein neues Gesicht auf

Francisco De Sa Fardilha wird Technischer Leiter Frauenfußball bei Vizemeister Bayern München. Wie der Bundesligist am Dienstag mitteilte, tritt der in Frankreich geborene Portugiese zum 1. März seine neue Position bei den Münchnerinnen an.

"Francisco wird uns sehr stark im Bereich Scouting und Recruitment unterstützen und eine weitere Brücke zwischen der Talentförderung und der ersten Frauenmannschaft schlagen", sagte Bianca Rech, Sportliche Leiterin Frauenfußball: "Die Besetzung der Stelle ist ein weiterer und wichtiger Schritt in der Entwicklung des Frauenfußballs beim FC Bayern."

Der 36-Jährige war unter anderem als Technischer Direktor Frauenfußball für Girondins Bordeaux sowie als Assistent Academy Manager beim LOSC Lille tätig.