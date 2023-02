Ex-Barca-Star Alves bleibt in U-Haft

IMAGO/Mimmo Carriero / ipa-agency.net

Dani Alves kommt nicht auf freien Fuß

Der in Spanien wegen sexueller Nötigung angeklagte brasilianische Fußball-Star Dani Alves bleibt weiterhin in Untersuchungshaft.

Die Berufung gegen den Haftbefehl ist am Dienstag von einem Gericht in Barcelona wegen "hoher Fluchtgefahr" abgelehnt worden. "Das Gericht bestätigt die vorläufige Inhaftierung", hieß es in einer Pressemitteilung der katalanischen Justizbehörde.

Als Begründung wurde die potenziell hohe Strafe in Verbindung mit den finanziellen Mitteln des langjährigen Barca-Profis angeführt, "die es ihm ermöglichen könnten, Spanien jederzeit zu verlassen". Eine Auslieferung aus seinem Heimatland Brasilien wäre demnach nicht möglich.

Dem 39-Jährigen wird vorgeworfen, Ende Dezember einer Frau in einem Nachtclub in Barcelona in den Intimbereich gefasst zu haben. Seit dem 20. Januar sitzt der WM-Teilnehmer von Katar im Brians-Gefängniskomplex, etwa 40 Kilometer nordwestlich von Barcelona.