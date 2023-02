GERT EGGENBERGER, APA

Sabitzer kann länger nicht für WSG Tirol jubeln

Bundesligist WSG Tirol muss wohl wochenlang auf Thomas Sabitzer verzichten.

Der 22-jährige Stürmer erlitt am Sonntag gegen Red Bull Salzburg einen Jochbeinbruch und wird laut Club-Angaben voraussichtlich am Mittwoch operiert. Die genaue Ausfalldauer ist noch offen. Der vom LASK ausgeliehene Sabitzer hält in dieser Saison bei drei Toren in zwölf Liga-Einsätzen.

