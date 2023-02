Neymar fällt mit Bänder-Verletzung aus

APA/AFP

Neymar verletzte sich im Spiel gegen Lille

Der brasilianische Superstar Neymar hat sich am Sonntag beim 4:3-Erfolg von Paris Saint-Germain in der Ligue 1 gegen Lille eine Bänderverletzung im Knöchel zugezogen. Das teilte der französische Club am Dienstag mit. Neymar musste zu Beginn der zweiten Hälfte unter Tränen vom Platz getragen werden, nachdem der Stürmer mit einem Gegenspieler zusammengestoßen war und sich dabei den Knöchel verdreht hatte.

"Zusätzliche Tests haben bestätigt, dass sich Neymar den Knöchel verstaucht hat und einige Bänder verletzt sind. Er wird sich Anfang nächster Woche weiteren Tests unterziehen", teilte PSG in einer Erklärung mit, ohne zu erwähnen, wie lange der Brasilianer ausfallen wird. Der Einsatz im Achtelfinal-Rückspiel bei Bayern München am 8. März, wo die Pariser einen 0:1-Rückstand aufholen müssen, ist somit weiter offen.

