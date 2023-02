Union gegen Ajax mit Leite - Bangen um Gießelmann

IMAGO/O.Behrendt

Leite (r.) kann gegen Amsterdam spielen

Trainer Urs Fischer vom Fußball-Bundesligisten Union Berlin kann im Europacup-Spiel gegen Ajax Amsterdam auf Abwehrspieler Diogo Leite zurückgreifen.

Dies teilte der Coach vor dem Zwischenrunden-Rückspiel in der Europa League am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) mit. Leite hatte am vergangenen Sonntag das Ligaspiel gegen Schalke 04 (0:0) erkrankt verpasst.

Bangen muss Fischer um Linksverteidiger Niko Gießelmann, der das Abschlusstraining am Mittwoch abbrechen musste.

Union-Coach Fischer fordert Effizienz vor dem Tor

Genauere Informationen zu einer möglichen Blessur hatte der Trainer nicht. "Ich bin eigentlich zuversichtlich, dass es gehen sollte. Aber die Ärzte müssen sich das noch genauer anschauen", so Fischer.

Nach dem 0:0 im Hinspiel in Amsterdam am vergangenen Donnerstag forderte Fischer für den Einzug ins Achtelfinale mehr Effizienz vor dem Tor. "Es ist klar, dass wir die Leistung aus Amsterdam bestätigen müssen. Das wird eine Voraussetzung sein. Und dann musst du wahrscheinlich noch ein bisschen was drauflegen. Wenn es um Effizienz geht, musst du die Möglichkeiten, die du kriegst, dann auch nutzen", sagte der 57-Jährige.