Rippenbruch: Fortuna vorerst ohne Oberdorf

Die Fortuna muss auf Tim Oberdorf verzichten

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf muss im Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig am Freitag (18:30 Uhr/Sky) ohne Tim Oberdorf auskommen.

Der Abwehrspieler hat bei der 1:2-Niederlage in Fürth am vergangenen Samstag einen Rippenbruch erlitten. Das ergaben nach Vereinsangaben Untersuchungen, nachdem Oberdorf am Dienstag bei höherer Trainingsbelastung über Probleme geklagt hatte.