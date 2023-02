SGE-Trainer Glasner verzeiht "verkackte Schularbeit"

IMAGO/Malte Ossowski/Sven Simon

Nach dem 0:2 gegen Napoli will Eintracht Frankfurt bei RB Leipzig punkten

Die Hinspiel-Niederlage im Champions-League-Achtelfinale gegen die SSC Napoli soll Eintracht Frankfurt in der Fußball-Bundesliga nicht aus der Bahn werfen. Schon am Samstag (15:30 Uhr/Sky) geht es zu RB Leipzig.

"Wenn du viele Einsen schreibst, und dann verkackst du mal eine Schularbeit, dann bist du nicht gleich ein Fünfer-Schüler", sagte Trainer Oliver Glasner vor dem Verfolgerduell bei RB Leipzig am Samstag: "Wir haben schnell die Möglichkeit, wieder für positive Gefühle zu sorgen."

Die Pleite gegen die SSC Neapel (0:2) sieht der Österreicher als "Möglichkeit, um nachzujustieren. Dann kommst du schnell wieder in die Erfolgsspur", sagte Glasner, der den Profis am Donnerstag nach dem "wahnsinnig intensiven" Königsklassen-Spiel einen freien Tag gegönnt hatte: "Wenn du diese Phasen nutzt, kannst du das nächste Level erreichen."

Mit einem Sieg in Leipzig könnten die Hessen am Gegner vorbeiziehen und den Anschluss an die Spitzengruppe halten. Dafür müsse die Eintracht wieder ihr "ganzes Portfolio ausschütten". RB sei eine Mannschaft mit enormer Qualität und Tempo, die eine "außergewöhnlich gute Form" habe, sagte Glasner, der trotz der Belastung unter der Woche keine neuen Ausfälle verkraften muss.