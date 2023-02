Southampton bestätigt Chelsea-Besieger Sellés als Coach

unknown

Rubén Sellés bleibt bis Saisonende Teammanager beim FC Southampton

Premier-League-Schlusslicht FC Southampton setzt bis zum Saisonende auf den spanischen Ex-Profi Rubén Sellés als Teammanager.

Der Spanier war zuletzt nach der Entlassung von Nathan Jones als Interimstrainer engagiert worden und soll nun den Sturz aus der ersten englischen Liga in die Championship verhindern. Den Saints fehlen drei Punkte zum rettenden Ufer.

Jones, erst im November als Nachfolger des früheren Leipzig-Coaches Ralph Hasenhüttl geholt, war Mitte Februar nach drei Monaten im Amt entlassen worden.

Im bislang einzigen Spiel unter Sellés hatte Southampton am vergangenen Wochenende beim FC Chelsea mit 1:0 gewonnen. Am Samstag steht beim Tabellenvorletzten Leeds United ein enorm wichtiges Spiel an.