FC Schalke 04 will sich "dick ins Rennen bringen"

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Für den FC Schalke 04 stehen die Wochen der Wahrheit an

Wochen der Wahrheit: In den nächsten beiden Spielen entscheidet sich, ob Schalke 04 doch noch im Abstiegskampf mitmischt.

Thomas Reis will mit Schalke 04 endlich in den Abstiegskampf eingreifen. "Wir haben die Möglichkeit, uns dick ins Rennen zu bringen", sagte der Trainer vor den offiziell ausgerufenen "Wochen der Wahrheit". Andere wollen möglichst nicht hineinrutschen, die vor Wochen schon totgeredeten Königsblauen dagegen überhaupt noch einmal mitmischen - alles eine Frage der Perspektive.

Nach dem 1:6-Heimdebakel vor einem Monat gegen RB Leipzig habe jeder gesagt, es sei vorbei, erinnerte Reis, "jetzt haben wir eine tolle Ausgangsposition. Ist doch super, dass wir uns diesen Druck erarbeitet haben". Wirklich toll? Gar super? Vier Nullnummern und einen Bundesligarekord später hat sich der Rückstand auf den Relegationsplatz und den rettenden 15. Rang um einen (!) Punkt verringert - auf immer noch stattliche sechs Zähler.

Der Unterschied? Das Bundesliga-Schlusslicht ist inzwischen wettbewerbsfähig. Oder wie Reis es formulierte: "Es war zuletzt sehr ekelhaft, gegen Schalke zu spielen." Um aber tatsächlich noch eine Chance auf den Klassenerhalt zu bekommen, muss der Aufsteiger zwingend nicht nur das Heimspiel am Samstag (18:30 Uhr/Sky) gegen den Tabellen-15. VfB Stuttgart gewinnen, sondern auch das kleine Revierderby eine Woche später beim VfL Bochum, aktuell auf dem Relegationsplatz.

"Wochen der Wahrheit" hat Sportvorstand Peter Knäbel daher ausgerufen, "wir wollen uns ein spannendes und intensives Saisonfinale erarbeiten." Anders als vor zwei Jahren, als der langjährige Champions-League-Stammgast ungebremst und widerstandslos in die 2. Liga stürzte. Man müsse die "mühsam wie ein Eichhörnchen" gesammelten Punkte jetzt "vergolden", die ersten beiden Endspiele "zählen doppelt".

FC Schalke 04 plagen Personalsorgen

Selbst wenn Schalke, seit der Leipzig-Pleite ohne Torerfolg, dem Druck standhalten sollte - die Konkurrenten könnten die Lage zusätzlich verschärften. Hertha BSC könnte mit einem Sieg am Samstag (15.:30 Uhr/Sky) gegen den FC Augsburg den Tabellenletzten auf Distanz halten - ebenso wie die dramatisch abgestürzte TSG Hoffenheim zeitgleich gegen Borussia Dortmund und Bochum bei Werder Bremen.

Um das größte Problem, die eklatante Torflaute, anzugehen, hat Reis viele Einzelgespräche geführt. "Manchmal ist es Kopfsache, da ist eine Blockade drin", sagte er mit Blick auf seine Torjäger außer Dienst: Zweitliga-Rekordhalter Simon Terodde hat seit Anfang November nicht mehr getroffen, Winterzugang Michael Frey noch gar nicht. Reis ließ im Training Flanken üben, damit "die Spieler das tolle Gefühl spüren, wie es ist, wenn der Ball im Netz zappelt", gab seinen Stürmern Video-Nachhilfe.

Bisher hat haben all seine Versuche nicht gefruchtet: In den zehn Spielen unter seiner Regie hat Schalke ganze drei Tore erzielt. Insgesamt sind es nach 21 Partien 14 - sogar eins weniger als zum gleichen Zeitpunkt in der Katastrophensaison 2020/21.

Und ausgerechnet jetzt kehren die Personalsorgen zurück: Mit Cedric Brunner, Thomas Ouwejan und Jere Uronen verletzten sich in einer Woche gleich drei Außenverteidiger, die so stabile Abwehr ist damit zerrissen. Dennoch erwartet VfB-Trainer Bruno Labbadia auf Schalke einen "heißen Tanz".