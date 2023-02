Horn gewinnt Topduell gegen den GAK

GEPA pictures/ Walter Luger

Der SV Horn gewinnt das Heimspiel gegen den Grazer AK

Der SV Horn hat den GAK zum Frühjahrsauftakt der 2. Liga besiegt und den Grazer Angriff auf die vordersten Plätze abgewehrt. Die Waldviertler siegten am Freitag in einer unterhaltsamen Partie mit 2:1 (0:0) und schoben sich damit vorerst auf den ersten Platz vor. Erfolge gab es im Tabellenmittelfeld für Lafnitz mit einem 2:1 (0:0) bei der Admira sowie für Liefering mit einem 2:0 (0:0) bei der Vienna. Rapid II schlug den FAC mit 1:0 (0:0).

Horn setzt sich im Topduell durch

Der weiter viertplatzierte GAK ließ in der Winterpause nichts unversucht und verstärkte vor allem die Offensive. Der Deutsche Lenn Jastremski wurde von Bayern München ausgeliehen, der zu Beginn auf der Bank weilende Ukrainer Bohdan Viunnyk vom FC Zürich. In Horn bestimmten dennoch vorerst die Hausherren das Geschehen und hätten in der ersten Halbzeit gut und gerne vorlegen können. Okan Yilmaz traf bei der besten Chance nach einer halben Stunde die Stange.

Die "Rotjacken" kamen verbessert aus der Kabine, in Führung gingen verdientermaßen die Horner. Yilmaz (61.) traf per Abstauber, nachdem Jakob Meierhofer einen Schuss noch an die Stange gelenkt hatte. GAK-Trainer Gernot Messner brachte daraufhin mit Viunnyk und David Peham frische Stürmer. Das nächste Tor schoss jedoch Horn durch den ebenfalls eingewechselten Patrik Mijic (72.). Im Finish kam noch einmal Spannung und Hektik auf. Nach einem Elferpfiff für die Grazer trat Michael Liendl an und scheiterte an Horns Matteo Hotop. Thomas Schiestl (84.) war aber im Nachschuss erfolgreich. Mehr war für den GAK jedoch nicht mehr drin.

Die Admira war in einem zerfahrenen Spiel in der Südstadt spielbestimmend, konnte sich aber kaum gefährlich in Stellung bringen. Eine abgefälschte Flanke von Leonardo Lukacevic versprühte die größte Gefahr für die Steirer, die das 0:0 vorerst verteidigten. Die Lafnitzer schlugen etwas mehr als 20 Minuten vor Schluss aus ihrem ersten Torschuss zu. Jurica Poldrugac (69.) verlängerte eine Hereingabe von rechts mit Gefühl ins Kreuzeck. Der Kroate hatte damit noch nicht genug. Einen Freistoß aus großer Distanz hämmerte er in die Maschen (78.). Poldrugac hat in den jüngsten fünf Runden nun acht Tore erzielt. Der Anschlusstreffer durch Stephan Zwierschitz (95.) per Kopf kam für die Admira zu spät.

Rapid II bezwingt den FAC

Liefering bestimmte bei der Vienna das Tempo der Partie, Andreas Lukse im Tor der Wiener musste nicht nur einmal rettend eingreifen. Die Döblinger blieben zwar bemüht, wurden aber schlussendlich doppelt bestraft. Kerim Abazovic sah binnen wenigen Minuten zweimal Gelb und musste vom Feld (72.), den anschließenden Freistoß verwertete Raphael Hofer (73.) zielsicher. Die endgültige Entscheidung fiel in der Nachspielzeit durch Federico Crescenti (95.).

In einem kleinen Wiener Derby erarbeitete sich der Rapid-Nachwuchs gegen die Floridsdorfer mit Fortdauer der Partie Vorteile, agierte im Angriffsdrittel aber zu harmlos. Die beste Möglichkeit der ersten Spielhälfte hatte deshalb FAC-Akteur Paolino Bertaccini, der an Laurenz Orgler im Rapid-Tor scheiterte. In der zweiten Halbzeit hatten zunächst beide Team gute Chancen. Der FAC traf im Finish die Latte, ehe tief in der Nachspielzeit ein Pfiff ertönte. Schiedsrichter Christopher Jäger hatte ein Handspiel der Floridsdorfer im Strafraum erkannt, Pascal Fallmann (94.) verwertete den Strafstoß sicher.

apa