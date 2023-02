Schlechte Nachrichten für Julian Draxler

IMAGO/Gerardo Santos

Julian Draxler fällt wohl bis Saisonende aus

Der frühere Fußball-Weltmeister Julian Draxler hat sich einer Knöchel-Operation unterzogen und wird dem portugiesischen Rekordmeister Benfica SL wohl den Rest der Saison fehlen.

Der Eingriff am linken Knöchel des Mittelfeldspielers, der bis zum Sommer von Paris Saint-Germain ausgeliehen ist, erfolgte am Freitag in Lissabon. Das teilten die Portugiesen mit.

Wie die portugiesische Tageszeitung "Record" berichtet, beutet die OP für Draxler zugleich das Saison-Aus. Der frühere Schalker war Anfang der Saison zu Benfica verliehen worden, um mehr Spielpraxis zu erhalten.

Der Wechsel zahlte sich aber nicht aus: In 18 Pflichtspielen kam Draxler nur auf zwei Treffer, nur einmal ließ Trainer Roger Schmidt den 29-Jährigen dabei über 90 Minuten auf dem Feld.

Draxlers Vertrag in Paris läuft noch bis 2024.