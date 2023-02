Terzic sieht "verdienten Sieg" des BVB

IMAGO/Thomas Pakusch

Thomas Reis siegte mit dem FC Schalke 04

Am 22. Spieltag der Fußball-Bundesliga zitterte sich der BVB zu einem 1:0-Sieg gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Eintracht Frankfurt musste sich dagegen im Verfolgerduell mit RB Leipzig geschlagen geben. Hertha BSC und der FC Schalke 04 feierten unterdessen einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Die Stimmen zum Spieltag:

Schalke 04 - VfB Stuttgart

Thomas Reis (Trainer Schalke 04): "Wir haben uns mit zwei schönen Toren belohnt, es war schön, dass der Ball mal wieder im Netz zappelt. Stuttgart hat uns in zweiten Halbzeit unter Druck gesetzt. Die Mannschaft hatte auf einmal im Kopf, dass sie was zu verlieren hat. Aber wir haben es über die Zeit gebracht."

Bruno Labbadia (Trainer VfB Stuttgart): "Wir sind enttäuscht über die erste Halbzeit. Schalke hat sich so präsentiert, wie wir es erwartet haben. Wir haben vorne viel zu wenig Druck auf den Ballführenden gemacht. Wir haben die Tore sehr einfach kassiert, weil wir nicht agiert, sondern nur reagiert haben. In der zweiten Halbzeit haben wir es so gemacht, wie wir es uns eigentlich vorgenommen hatten. Wir hatten noch die Chance zum 2:2, es aber nicht gemacht."

1. FC Köln - VfL Wolfsburg

Steffen Baumgart (Trainer 1. FC Köln): "Meine Mannschaft hat viel für das Spiel getan und sich nicht versteckt. Die ersten beiden Schüsse waren drin. Wir haben es nicht geschafft, uns die Torchancen herauszuspielen. Wir sind bis zum Ende drangeblieben, die Jungs haben alles gegeben gegen eine sehr gute Wolfsburger Mannschaft. Meiner Meinung nach wäre ein Punkt nicht unverdient gewesen."

Niko Kovac (Trainer VfL Wolfsburg): "Meine Mannschaft hat ein richtig gutes Spiel gegen einen sehr, sehr guten Gegner gemacht. Wir haben gut verteidigt und wenig zugelassen. Köln musste dann mit langen Bällen agieren. Offensiv hätten wir das eine oder andere besser zu Ende spielen können. Aber ich bin sehr zufrieden."

TSG Hoffenheim - Borussia Dortmund

Pellegrino Matarazzo (Trainer TSG Hoffenheim): "Wir haben ein gutes Spiel gemacht, auch die Torwartleistung war sehr gut. Besonders die zweite Halbzeit hat mir gut gefallen. Die Leistung nehmen wir mit. Wir arbeiten weiter, um die Leistung weiter zu steigern."

Edin Terzic (Trainer Borussia Dortmund): "Es war das erwartet umkämpfte und enge Spiel. Ab der 25. Minute haben wir ein richtig gutes Auswärtsspiel gemacht bis zur Pause - und hätten höher führen können. In der zweiten Halbzeit war es offener. Da war es in einigen Szenen eng für uns, aber wir hatten auch viele Chancen. Insgesamt sehe ich es als einen verdienten Sieg gegen eine starke Mannschaft."

Hertha BSC - FC Augsburg

Sandro Schwarz (Trainer Hertha BSC): "Es war das erwartet schwere Spiel, ein Abnutzungskampf. Beide Mannschaften haben viel gut wegverteidigt. Dann hatten wir heute das Momentum mit den Standards. Ich finde, dass es am Ende ein verdienter Sieg ist. Wir mussten uns reinkämpfen. Das haben die Jungs gut gemacht. Wir sind zufrieden."

Enrico Maaßen (Trainer FC Augsburg): "In Summe haben wir kein schönes Spiel gesehen, das war ein Kampfspiel. Die erste Halbzeit war von beiden Seiten sehr mau. Du hast durch zwei unnötige Gegentore das Spiel verloren. Ansonsten spielt man 0:0, wenn man sich so wenige Torchancen erspielt. Aber wir haben die Fehler gemacht."

RB Leipzig - Eintracht Frankfurt

Marco Rose (Trainer RB Leipzig): "Ich glaube, es war ein verdienter Sieg über 90 Minuten. Trotzdem war es das erwartet schwierige und intensive Spiel. Insgesamt war es eine gute Leistung meiner Jungs, vor allem die erste Halbzeit. In der zweiten Halbzeit war es mit dem Gegentor eine offene Partie. Wir hatten hier und da auch die Gelegenheit, das früher zuzumachen. Aber bei 2:1 musst du auch immer aufpassen und bei Frankfurt damit rechnen, dass es hinten noch einmal klingelt. Aber das haben wir gut verteidigt. Es war eine gute, intensive Woche, in der wir froh sind, dass wir so abschließen konnten."

Oliver Glasner (Trainer Eintracht Frankfurt): "Wir müssen einfach feststellen, dass wenn wir nicht 90 Minuten an unserem oberen Level agieren, dann reicht es gegen eine Mannschaft wie RB Leipzig nicht und das haben wir heute gesehen, deshalb haben wir auch verdient verloren."

Werder Bremen - VfL Bochum

Ole Werner (Trainer Werder Bremen): "Wir haben über 90 Minuten sehr, sehr wenig zugelassen. Wir hatten offensiv eine deutlich geringere Fehlerquote, haben Bochum gar nicht so ins Umschaltspiel kommen lassen und waren sehr effizient. Es war eine sehr reife Leistung von uns und eine klare Verbesserung in vielen Bereichen im Vergleich zu den vorherigen Spielen. In Augsburg wollen wir in der Leistung und im Ergebnis anknüpfen."

Thomas Letsch (Trainer VfL Bochum): "Bis zum 1:0 war es ein Abnutzungskampf ohne Torchancen. Mit der ersten gefährlichen Aktion geht Werder in Führung. Für mich ist es bezeichnend, dass wir heute nicht die Tugenden gezeigt haben, die es im Abstiegskampf braucht. Das heißt die absolute Bereitschaft, den Willen, die Zweikämpfe anzugehen, aktiv zu sein und einen Schritt vorauszudenken - da war Werder besser als wir. Es war unter dem Strich eine absolut verdiente Niederlage, und wir müssen uns heute viele Dinge ankreiden, viele Sachen, die nicht gut waren. Da gibt es auch nichts zu beschönigen. Wir müssen es schleunigst anders machen. So, wie wir uns heute präsentiert haben, wird es schwierig, Spiele zu gewinnen."

FSV Mainz 05 - Borussia Mönchengladbach

Bo Svensson (Trainer FSV Mainz 05): "In der ersten Halbzeit hat man nicht gesehen, dass es ein 4:0-Spiel wird. Gladbach war die bessere Mannschaft und spielbestimmend. Das Gefühl auf dem Platz war für uns nicht gut. Mit der einzigen Torchance sind wir in Führung gegangen, aber wir waren nicht zufrieden mit der ersten Halbzeit. Das frühe 2:0 hat uns geholfen, wir waren viel aktiver und viel mehr unterwegs. Der Sieg ist verdient, in der Höhe aber eher nicht."

Daniel Farke (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Wenn du 0:4 verlierst, ist nicht der Zeitpunkt, um über die positiven Dinge zu sprechen. Da gehört es sich erstmal, sehr selbstkritisch zu sein. Über dem Spiel steht: Fußball ist ein Fehlerspiel. Wer mehr Fehler macht, verliert das Spiel - und das haben wir heute gemacht. Wir fahren mit dem Ergebnis enttäuscht nach Hause."