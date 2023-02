Pogba kurz vor Juve-Comeback

AFP/SID/ISABELLA BONOTTO

Pogba absolvierte seit seinem Wechsel noch kein Spiel

Der französische Fußballstar Paul Pogba steht nach mehrmonatiger Verletzungspause vor seinem Comeback.

Juventus Turin-Coach Massimiliano Allegri berichtete am Montag, dass er Pogba für das Derby am Dienstag gegen den FC Turin in seine Personalplanungen einbezogen hat. "Pogba geht es viel besser. Bei Bedarf werden wir ihn einige Zeit lang einsetzen", betonte Allegri.

Pogba hatte vor wenigen Tagen sein Training mit der Mannschaft wieder aufgenommen. Seit seiner Rückkehr von Manchester United im Sommer hat der 29-Jährige noch kein Pflichtspiel für den Traditionsverein absolviert.

Pogba hatte in der Saisonvorbereitung eine Operation nach einer im Training erlittenen Knieverletzung zunächst abgelehnt. Doch die Beschwerden klangen nicht ab, daraufhin entschloss er sich im September zu dem Eingriff. Der Weltmeister von 2018 verpasste daraufhin auch die WM-Endrunde in Katar.