Nach Zwist mit VdF: ÖGB stellt sich im Fußball neu auf

APA

ÖFB-Teamspielerin Plattner ist eines der neuen Gesichter im ÖGB

Mit der Installierung des ehemaligen ÖFB-Nationalteamspielers Thomas Pichlmann und der aktuellen Auswahlkickerin Maria Plattner geht Österreichs Gewerkschaftsbund (ÖGB) im Zwist mit der "Vereinigung der Fußballer" (VdF) in die Offensive. Am Dienstag wurde das neue Spitzenduo der Sparte Fußball in der Younion bei einem Pressetermin in Wien vorgestellt, man will überzeugen: Nur beim ÖGB seien die Interessen der Fußballerinnen und Fußballer gut aufgehoben.

Nach zahlreichen Querelen waren gegen Ende 2022 mehrere hundert heimische Profis aus der Teilgewerkschaft Younion ausgetreten und zu dem im Frühjahr 2022 von der VdF gegründeten Verein "Die Spielervereinigung" gewechselt. Zunehmende Einschränkungen durch die Younion hätten die Loslösung der VdF aus dem ÖGB nötig gemacht, hieß es damals vonseiten der VdF.

"Nur der ÖGB ist stark genug, als ernst zu nehmender Sozialpartner die Spielerinteressen in Kollektivvertragsverhandlungen mit der Österreichischen Fußball-Bundesliga wahrzunehmen", erklärte nun Pichlmann, der in der Vergangenheit bei der VdF als Spielervertreter aktiv gewesen war. Der 41-Jährige wies zudem auf die Themen "wirksamer Rechtsschutz, der bis zur letzten Instanz finanziert wird" und die Unterstützung seitens des ÖGB bei Vereinskonkursen hin. Als künftiges Aufgabengebiet habe man zudem die Bereiche Amateurfußball und Akademien definiert.

Pichlmann brachte seine Hoffnung auf Einigung mit der VdF zum Ausdruck, man wolle weiter miteinander reden. "Eine Spaltung bringt wirklich niemandem etwas und würde die Interessen der Spieler schwächen. Für die Spielerinnen und Spieler würde ein Austritt aus dem großen ÖGB nur gravierende Nachteile mit sich bringen." Plattner wiederum möchte in Sachen Frauenfußball für Schwung sorgen. Die Younion werde angesichts eines "extremen Aufwärtstrends" in Österreich auf die Frauen und Vereine zugehen. Bedingungen sollen ausgelotet, Probleme erkannt und in der Folge in enger Zusammenarbeit mit den Spielerinnen Lösungen erarbeitet werden.

apa