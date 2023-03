Gebhardt neuer Trainer von Turbine

1. FFC Turbine Potsdam 71 e.V./1. FFC Turbine Potsdam 71 e.V./1. FFC Turbine Potsdam 71 e.V./

Gebhardt ist neuer Trainer von Turbine Potsdam

Der ehemalige Profi Marco Gebhardt soll den sechsmaligen Meister Turbine Potsdam in der Fußball-Bundesliga der Frauen vor dem Abstieg retten. Das teilte der Tabellenletzte am Mittwoch mit. Der 50-Jährige wird das Team schon am Abend (19.30 Uhr) im Spiel gegen Werder Bremen betreuen.

"Zusammen mit Dirk Heinrichs und dem Trainerteam werden wir den vollen Fokus auf die kommenden Spiele legen, um die nötigen Punkte zu holen und den Klassenerhalt zu schaffen", sagte Gebhardt, der unter anderem bei Energie Cottbus, Eintracht Frankfurt, 1860 München und Union Berlin unter Vertrag stand.

Potsdam ist mit nur einem Punkt aus elf Spielen Schlusslicht, Bremen hat als Vorletzter sieben Zähler auf dem Konto.