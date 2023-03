Osasuna vor Einzug ins Pokalfinale

IMAGO/900/Cordon Press

CA Osasuna hat einen wichtigen Sieg gefeiert

Der spanische Fußball-Erstligist CA Osasuna hat im Pokal einen großen Schritt in Richtung Endspiel gemacht.

Die Mannschaft aus Pamplona gewann am Mittwoch das Hinspiel im Halbfinale der Copa del Rey gegen den Ligakonkurrenten Athletic Bilbao mit 1:0 (0:0). Der marokkanische WM-Teilnehmer Abde Ezzalzouli (47.) erzielte den entscheidenden Treffer.

Das Rückspiel findet am 4. April (22 Uhr/DAZN) in Bilbao statt. Im zweiten Halbfinale treffen die Erzrivalen Real Madrid und FC Barcelona aufeinander. Das erste Duell steigt am Donnerstag (21:00 Uhr/DAZN) in der spanischen Hauptstadt.