Matarazzo glaubt an Hoffenheimer Klassenerhalt

IMAGO/Klaus Rainer Krieger

Pellegrino Matarazzo ist Trainer der TSG 1899 Hoffenheim

Trainer Pellegrino Matarazzo vom abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim hat trotz der monatelangen Talfahrt keine Zweifel am Klassenerhalt.

"Ich habe die neuen Trikots für die nächste Saison gesehen - die wir in der ersten Liga tragen werden", sagte der 45-Jährige vor dem Punktspiel am Samstag (15:30 Uhr/Sky) beim FSV Mainz 05.

"Ich habe ein gutes Gefühl, was den Zusammenhalt und die Bereitschaft angeht - die Jungs sind an Bord", äußerte Matarazzo am Donnerstag. Der Coach muss in Mainz um die Einsätze der angeschlagenen Tom Bischof, Angelo Stiller und Ihlas Bebou bangen. Sicher fehlen werden die Langzeitverletzten Jacob Bruun Larsen und Grischa Prömel.

Die TSG wartet seit mittlerweile 13 Pflichtspielen auf einen Sieg. Mit zwölf Ligaspielen ohne Dreier in Folge (nur zwei Punkte in diesem Zeitraum) haben die Kraichgauer am vergangenen Samstag (0:1 gegen Borussia Dortmund) ihren Negativrekord aus ihrer ersten Bundesligasaison 2008/09 eingestellt.

Mit gerade einmal 19 Zählern auf dem Konto ist der Klub von Mehrheitseigner Dietmar Hopp, der seine Stimmrechtsmehrheit an der Profi-Abteilung wieder an den Mutterverein zurückgeben wird, auf den Relegationsrang abgerutscht. Die TSG ist dabei punktgleich mit dem Vorletzten VfL Bochum.

Erschreckend ist auch die persönliche Bilanz Matarazzos in der laufenden Spielzeit. Der US-Amerikaner mit italienischen Wurzeln hat in elf Ligapartien keinen Dreier geholt. Bis zu seiner Entlassung beim VfB Stuttgart im vergangenen Oktober standen fünf Unentschieden und drei Niederlagen für ihn zu Buche. Seine ersten drei Spiele als Nachfolger von Andre Breitenreiter bei der TSG hat Matarazzo verloren.