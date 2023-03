Klopp scherzt über "blöde Fragen" vor PL-Kracher

IMAGO/Paul Greenwood/Shutterstock

Klopp trifft mit dem FC Liverpool auf Manchester United

Jürgen Klopp präsentierte sich schon in absoluter Derby-Form. Der Teammanager des FC Liverpool kündigte Manchester United einen großen Kampf an, verteilte schlagfertig Spitzen und ließ sein charismatisches Lachen durch den gesamten Pressekonferenzraum hallen.

"Meine größte Motivation für einen Sieg ist es, dass ich danach nicht in eure Gesichter schauen und all die ziemlich blöden Fragen beantworten muss", sagte der 55-Jährige schmunzelnd in Richtung der anwesenden Journalisten - und erntete großes Gelächter für seine Frotzelei vor dem North West Derby am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) gegen den wiedererstarkten Rivalen.

Mit seiner Lockerheit wischte der Starcoach ein Stück weit die Anspannung vor einer Partie beiseite, die es schon aus Prestigegründen in sich hat. Rekordmeister United (20 Titel) beim langjährigen Rivalen Liverpool (19) - ein Duell das elektrisiert. "Die ganze Welt wird es schauen. Ich würde es schauen, wenn ich nicht hier wäre, und ich freue mich wirklich drauf", sagte Klopp: "Es ist das Spiel. Es ist gewaltig."

Gewaltig womöglich auch in seinen Auswirkungen auf die aktuelle Saison. Liverpool holte zuletzt in der Premier League zehn von zwölf möglichen Punkten in einer schwierigen Spielzeit und hat die Chance, weiter an die Champions-League-Plätze heranzurücken. Sechs Punkte beträgt der Rückstand vor dem Wochenende.

United, frischgebackener Ligapokalsieger und unter Teammanager Erik ten Hag mittlerweile laut Klopp eine "Ergebnis-Maschine", will den Rückstand zur Spitze mit dem FC Arsenal und Manchester City verringern.

Klopp will "alles aus der Saison herausholen"

"Ja, sie spielen eine bessere Saison als wir. Aber Gott sei Dank spielt das keine Rolle für Sonntag", sagte Klopp: "Und wir müssen zeigen, dass es kein Spaß für sie ist, gegen uns zu spielen."

Die Formkurve zeigte beim LFC zuletzt nach oben, der enorm schmerzliche Rückfall der 2:5-Niederlage in der Königsklasse gegen Real Madrid ist allerdings noch nicht völlig aus den Köpfen getilgt. "Ich will alles aus der Saison herausholen und sie so gut wie möglich abschließen", sagte Klopp: "Alles ist möglich. Wir müssen nur sicherstellen, dass wir zu 100 Prozent bereit sind und es mehr wollen als die anderen Jungs."