Wolfsburg-Stürmer Nmecha weiter kein Startelfkandidat

IMAGO/Darius Simka

Lukas Nmecha vom VfL Wolfsburg bleibt vorerst nur die Ersatzbank

Nationalspieler Lukas Nmecha vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg ist nach seiner schweren Knieverletzung bei den Niedersachsen weiterhin noch kein Kandidat für die Startformation.

"Noch ist Lukas eine Alternative von der Bank und muss sich mehr Minuten erarbeiten", sagte VfL-Trainer Niko Kovac vor dem Heimspiel am Sonntag (17:30 Uhr/DAZN) gegen Eintracht Frankfurt.

Nmecha kommt von der Bank - Franjic fehlt wochenlang

Während der Stürmer zumindest für einen Teileinsatz bereitsteht, wird Bartol Franjic dem Coach für mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen. Der kroatische Mittelfeldspieler erlitt im Training einen Muskelfaserriss.

Obwohl seine Mannschaft mit einem Sieg gegen die Hessen bis auf zwei Punkte an den sechsten Platz, der für die Europa-League-Qualifikation ausreichen würde, heranrücken könnte, nimmt Kovac nach wie vor in erster Linie einen Platz in der Europa Conference League ins Visier. Dafür müssten die Wölfe Rang sieben behaupten: "Das wäre ein guter Schritt, man muss immer wieder Etappenziele vorgeben."