Arsenal dreht irre Partie - Manchester City bleibt dran

IMAGO/John Walton

Der FC Arsenal jubelt über den Last-Minute-Sieg

Der englische Fußballmeister Manchester City kommt im Titelrennen der Premier League nicht näher an Widersacher FC Arsenal heran.

Während die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola am Samstag mit Nationalspieler Ilkay Gündogan in der Anfangsformation mit 2:0 (1:0) gegen Newcastle United gewann, kamen die Londoner zu Hause gegen den AFC Bournemouth aus dem Tabellenkeller zu einem glücklichen 3:2 (0:1). Das Siegtor durch Reiss Nelson fiel in der achten Minute der Nachspielzeit.

Es bleibt somit beim Fünf-Punkte-Vorsprung für Arsenal vor dem Titelverteidiger. Der FC Chelsea, am Dienstag im Achtelfinale der Champions League Gegner von Borussia Dortmund, kam gegen Leeds United außerdem zu einem 1:0 (0:0). Nationalspieler Kai Havertz stand in der Startelf der Blues. Wesley Fofana (53.) schoss die Londoner zum Dreier, zuletzt gab es zwei Pleiten hintereinander für Chelsea.

Philip Billing hatte Arsenal mit einem Blitztor in der ersten Minute für Bournemouth geschockt, Marcos Senesi (57.) erhöhte gar auf 2:0. Aber Arsenal kam durch Thomas Partey (62.) und Ben White (70.) zum Ausgleich, ehe Nelson noch zum Siegtor für die Gunners traf.

Phil Foden (15.) schoss das Führungstor für ManCity, Bernardo Silva (67.) erzielte den Endstand. Gündogan besaß in der ersten Spielminute eine Kopfballchance, setzte den Ball aber über das Tor.

Mit 58 Punkten rangieren die Citizens weiter fünf Zähler hinter Arsenal. Die Kanoniere schafften zuletzt vier Siege in der Premier League in Folge.