Goretzka kritisiert FCB-Auftritt: "Einiges falsch gemacht"

IMAGO/Mladen Lackovic

Leon Goretzka hat die Schlussphase des FC Bayern nicht gefallen

Nationalspieler Leon Goretzka hat nach dem 2:1-Zittersieg des FC Bayern München beim VfB Stuttgart den Auftritt seines Teams in der Schlussphase kritisiert.

"Wir haben nach dem 2:0 von der ganzen Idee her, die wir hatten, einiges falsch gemacht", sagte der Münchner Mittelfeldspieler nach der Partie am Samstagabend.

Die Bayern hatten nach gut einer Stunde schon wie der sichere Sieger ausgesehen, nach dem Stuttgarter Anschlusstor in der 88. Minute aber noch mal gehörig zittern müssen.

"Da haben wir schon den Anspruch, so ein Spiel dann zu kontrollieren", sagte Goretzka. "Wir haben meiner Meinung nach gegen einen Gegner gespielt, der nach dem 2:0 selbst nicht mehr dran geglaubt hat. Dementsprechend müssen wir auftreten, das ist uns speziell in den letzten 15 Minuten nicht gelungen. Dann kann’s am Ende sogar noch 2:2 ausgehen." Das dürfe nicht passieren.

Allzu viele Schlüsse für den Champions-League-Kracher gegen Paris St. Germain am Mittwoch ließen sich aber nicht ziehen, sagte der 28-Jährige.

Gegen PSG erwarte er ein "ganz anderes Spiel" als gegen den vom Abstieg aus der Fußball-Bundesliga bedrohten VfB, erklärte Goretzka. Die Bayern nehmen einen 1:0-Vorsprung aus dem Hinspiel mit ins zweite Achtelfinal-Duell mit den Franzosen.