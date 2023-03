Terzic gibt Update zu Kobel - Malen kehrt zurück

FIRO/FIRO/SID/

BVB: Kobels Einsatz wird erst am Dienstag entschieden

Borussia Dortmund will einen Einsatz des angeschlagenen Stammtorhüters Gregor Kobel im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League beim FC Chelsea am Dienstag (21:00 Uhr/Prime Video) keinesfalls erzwingen.

"Wir werden das Risiko minimieren", sagte Trainer Edin Terzic am Montag in London.

Der Schweizer Nationaltorhüter sei wegen muskulärer Probleme im Oberschenkel in den vergangenen Tagen behandelt worden, "er fühlte sich von Tag zu Tag besser".

Eine Entscheidung über seine Einsatzfähigkeit werde aber erst am Spieltag fallen. Donyell Malen hingegen, der zuletzt wegen eines Schlages auf den Knöchel pausiert hatte, kehrt sicher in den Kader zurück.

Terzic zeigte sich optimistisch, "dass wir an die guten Leistungen der vergangenen Wochen anknüpfen können". Der BVB hat alle zehn Pflichtspiele seit dem Jahreswechsel gewonnen, darunter auch das Hinspiel (1:0).

BVB-Trainer: "Wir sind schwer zu besiegen"

Die Woche wird sportlich, finanziell und emotional sehr bedeutsam. Am Mittwoch wird Dortmund nach Hause fliegen, am Samstag geht es zum Derby bei Schalke 04 - ein zusätzlicher Anreiz liegt darin, dass der BVB den Erzrivalen an den Abgrund schieben kann. "Es ist die wichtigste Woche der Saison", betonte Terzic: "Bisher."

Man weiß ja nie, ob es im Mai nicht noch um Titel geht: Die Champions League, naja, wirkt etwas hoch gegriffen. Der DFB-Pokal, vielleicht die erste Meisterschaft seit 2012? Alle drei sind möglich, auch wenn jeder sich eher die Zunge abbeißen würde, als drüber zu sprechen. Er wolle "die Energie beschützen", sagt Terzic. Und: Er habe keine Lust, sich für Spielglück zu rechtfertigen.

Es gebe einige "Themen", die abzuarbeiten seien, unter anderem "die Konstanz", was in dieser längsten Pflichtspiel-Siegesserie der Vereinsgeschichte ein Kuriosum ist. "Wir sind schwer zu besiegen", betonte der Trainer. Und nicht zu verlieren, siehe Sebastian Kehl, das würde ja auch reichen.