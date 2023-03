Bologna verliert mit Posch in Turin

IMAGO/Alberto Gandolfo/LaPresse

Stefan Posch verliert mit Bologna in Turin.

Der FC Bologna hat mit ÖFB-Teamverteidiger Stefan Posch den Sprung auf Platz sieben der Serie A verpasst.

Nach zuletzt vier Siegen aus fünf Spielen verlor Bologna am Montagabend in der italienischen Meisterschaft bei Torino mit 0:1 (0:1). Marko Arnautovic, der seit Jahresbeginn aufgrund von Verletzungen nur zwei Matches bestritten hat, saß auf der Ersatzbank. Der Wiener Stürmer hat seit 12. Februar aufgrund einer Muskelverletzung in der rechten Hüfte pausieren müssen.

Bei Torino fehlte der verletzte Valentino Lazaro.

apa