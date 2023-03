Rummenigge benennt Schlüsselspieler vor PSG-Duell

AFP/SID/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Kingsley Coman (l.) und Kylian Mbappé (r.) haben laut Karl-Heinz Rummenigge ähnlichen Qualitäten

Der ehemalige Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge hält das Achtelfinal-Rückspiel des FC Bayern gegen Paris St. Germain am Mittwochabend (21:00 Uhr/DAZN) in der Champions Lague für das wichtigste Spiel der Münchner in dieser Saison.

"Ja", antwortete er auf eine entsprechende Frage in einem Interview mit "DAZN". Der Anspruch des deutschen Rekordmeisters sei immer gewesen, "und der hat sich bis heute nicht geändert", mindestens das Halbfinale in der Champions League zu erreichen.

Ein entscheidender Spieler der Begegnung ist für Rummenigge neben Kylian Mbappé auch Kingsley Coman, der im Hinspiel (1:0) den Münchner Treffer erzielte.

"Bayern hatte immer gute Außenspieler, und die sind seit Louis van Gaal Schlüsselspieler in dem System Bayern München. Wir hatten Robben und Ribéry, die waren outstanding, aber Kingsley Coman ist einer, der dieses Niveau erreichen kann. Er ist der Beste, den die Bayern derzeit im Kader haben", sagte er.

Mbappé hält Rummenigge dennoch für den derzeit besten Spieler der Welt. "Er ist ein außergewöhnlicher Spieler. Er hat eine unglaubliche Geschwindigkeit. Das Besondere ist seine Bewegung aus dem Stand."

Diese Qualität habe allerdings auch Coman, betonte der ehemalige Nationalspieler: "Aus dem Stand können die losstarten und der Verteidiger hat keine Möglichkeit, sie zu stoppen."