DFB-Boss wettert gegen SGE-Fanverbot in Neapel

IMAGO/Jens Dünhölter

DFB-Boss Bernd Neuendorf sieht das Ticketverbot für SGE-Fans äußerst kritisch

DFB-Präsident Bernd Neuendorf sieht den Ausschluss der Fans von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt für das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League beim SSC Neapel äußerst kritisch.

"Ich habe die Entscheidung auch mit Befremden zur Kenntnis genommen", sagte der 61-Jährige am Mittwoch: "In der Tat finde ich es problematisch. Wenn solche Geschichten einreißen, dann muss man sich die Frage stellen, wie weit geht das?"

Dies sei ein Thema, das "seitens der Verbände diskutiert werden" solle, führte Neuendorf aus. Er könne sich vorstellen, dass dieser Fanausschluss bereits kommende Woche beim FIFA-Kongress in Kigali/Ruanda eine Rolle spielen werde.

Neapel darf keine Tickets an SGE-Fans verkaufen

Das italienische Innenministerium wird nach Angaben der Eintracht "eine Verfügung gegen den veranstaltenden Klub SSC Neapel erlassen, wonach dem Verein der Verkauf von Eintrittskarten an Anhänger von Eintracht Frankfurt untersagt ist".

Dies betreffe auch das offizielle Gästekontingent der Eintracht über 2700 Tickets, wovon 2400 Plätze im Gästesektor sind. Die SGE war am Montagabend von der UEFA über die Entwicklung informiert worden.

Das Rückspiel findet am 15. März (21:00 Uhr/DAZN) in Italien statt. Das Hinspiel hatte Napoli am Main mit 2:0 gewonnen. Rund um die Partie war es zu einigen gewalttätigen Übergriffen und Festnahmen durch die Polizei rund um das Stadion gekommen.