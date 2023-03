Experte rät Frauen-Fußball zuInnovationen

IMAGO/Ines Hähnel

Ein Experte fordert mehr Innovationen für den Frauen-Fußball

Kleinere Felder, größere Tore oder modernere Regeln? Der Zukunftsforscher Sascha Schmidt rät dem Frauen-Fußball im Kampf um Aufmerksamkeit zu mehr Innovationen.

"Ansonsten wird er doch immer die kleine Tochter des Herrenfußballs bleiben", sagte der Leiter des Center for Sports and Management (CSM) an der WHU – Otto Beisheim School of Management der "Rheinischen Post".

"Es ist schön zu sehen, was sich da momentan alles tut", sagte Schmidt über den Frauen-Fußball: "Aber ich würde noch viel weitergehen und sagen: Wieso kann nicht der Frauenfußball etwas ganz anderes sein als der Herrenfußball? Wieso ist man im Frauenfußball nicht experimenteller unterwegs? Macht beispielsweise kleinere Felder, größere Tore, modernere Regeln. Dass man sagt: Wir kreieren ein ganz anderes Spieltagserlebnis."