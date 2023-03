Wirbel um Tempolimit-Aussage von Sandro Wagner

IMAGO

Sandro Wagner sorgte mit seinem Spruch zum Tempolimit für Wirbel in den Sozialen Netzwerken

Sandro Wagner hat als TV-Experte beim Champions-League-Spiel des FC Bayern mit einem Kommentar zu einem Tempolimit auf deutschen Autobahnen für Aufsehen im Internet gesorgt.

Nach einem Laufduell des schnellen Münchners Kingsley Coman mit Nuno Mendes von Paris Saint-Germain im Achtelfinal-Rückspiel sagte der frühere Fußball-Nationalspieler bei "DAZN" am Mittwochabend: "Das ist linke Spur, deutsche Autobahn ohne Tempobegrenzung, was hoffentlich so bleibt, lieber Herr Habeck."

In sozialen Netzwerken sorgte diese Aussage des 35-Jährigen für reichlich Kommentare, es gab Kritik und Zustimmung. Nach den Sondierungen im Jahr 2021 hatte Grünen-Chef Robert Habeck mit Blick auf die Koalition von SPD, Grünen und FDP gesagt, dass seine Partei ein Tempolimit "nicht durchsetzen" konnte. Bundesverkehrsminister ist Volker Wissing von der FDP.