Alonso sieht gute Entwicklung bei Bayer Leverkusen

IMAGO/nordphoto GmbH / Teresa Kroeger

Xabi Alonso ist Cheftrainer bei Bayer Leverkusen

Trainer Xabi Alonso vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen zeigt sich mit der Entwicklung seiner Mannschaft zufrieden.

"Es ist ein Ziel und eine Herausforderung, konstant zu spielen", sagte der 41-Jährige vor dem Spiel am Sonntag bei Werder Bremen (17:30 Uhr/DAZN): "Es ist ein Prozess, aber mit dieser Mentalität sind wir sowohl in der Bundesliga als auch in Europa immer besser im Spiel."

Der 2:0-Erfolg im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League gegen Ferencvaros Budapest am Donnerstag ist für Alonso bereits abgehakt. "Das ist jetzt erstmal Vergangenheit, unser Fokus liegt nun auf der Bundesliga", sagte der Coach. Seine Spieler benötigen noch etwas Zeit, um sich zu erholen, aber "wir werden am Sonntag bereit sein". Schließlich seien noch 48 Stunden Zeit.

Leverkusen ist wettbewerbsübergreifend seit vier Spielen ungeschlagen. Verzichten muss Alonso weiterhin auf Mittelfeldspieler Charles Aranguiz (Wadenprobleme).