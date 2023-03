SKN Frauen stehen im Cup-Halbfinale

EVA MANHART, APA

St. Pölten hatte wieder einmal Grund zum Feiern

Der SKN St. Pölten steht als erstes Team im Halbfinale des Frauen-Cups. Der Serien-Double-Sieger bezwang am Freitagabend im ersten Pflichtspiel im Jahr 2023 die Wiener Austria in der Generali Arena mit 1:0. Die Niederösterreicherinnen wurden ihrer großen Favoritenrolle dank eines Treffers von Stürmerin Rita Schumacher (65.) gerecht, die Deutsche setzte sich an der Strafraumgrenze durch und schoss an Torfrau Amelie Kandlhofer vorbei ein.

Danach lag ein zweiter Treffer der Gäste eher in der Luft und immer stand Schumacher im Mittelpunkt, die an Kandlhofer scheiterte (72.) und dann noch mit einem Lattentreffer (86.) Pech hatte. Damit gab es für St. Pölten in Wien-Favoriten gleich zwei Triumphe, hatten doch zuvor die Männer im Spiel der 19. Runde der 2. Liga im Rahmen einer Doppel-Veranstaltung gegen die Young Violets 2:0 gewonnen und damit auch die Tabellenführung übernommen.

St. Pöltens Frauen, die seit 2013 (damals noch als ASV Spratzern) im Cup immer den Titel geholt haben und heuer zum zehnten Mal in Folge triumphieren wollen, behielten wie beim 3:0 in der Liga im Herbst die Oberhand und verpatzten damit das Pflichtspieldebüt von Stefan Kenesei als Austria-Coach. Am Samstag (14.00 Uhr) empfängt die SPG SCR Altach/FFC Vorderland den FC Bergheim, zudem ist die SPG Union Kleinmünchen/FC Blau-Weiß Linz bei Drittligist Paudorf (15.00) zu Gast. Abgeschlossen wird das Viertelfinale am Sonntag (15.00) mit dem Duell Vorjahresfinalist SK Sturm Graz - USV Neulengbach.

Die nationale Liga startet dann kommenden Freitag ins Frühjahr.

apa