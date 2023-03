1. FC Magdeburg verschafft sich Luft im Abstiegskampf

IMAGO/Christian Schroedter

Der 1. FC Magdeburg freute sich über ein 0:0 gegen den SC Paderborn

Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg hat sich weiter von der Abstiegszone abgesetzt. Die Sachsen-Anhaltiner holten durch ein torloses Unentschieden gegen den SC Paderborn den siebten Zähler aus den letzten drei Spielen.

Der FCM hatte die letzten beiden Spiele sogar für sich entscheiden können.

Die Torfabrik des SCP kam in Magdeburg lange Zeit nicht so richtig auf Touren. Die Gastgeber verteidigten mit viel Mut und Geschick, trotzdem hatten die Ostwestfalen die besseren Chancen. In der 45. Minute hatte Julian Justvan die beste Möglichkeit in der ersten Hälfte für Paderborn auf dem Fuß, Magdeburgs Torwart Dominik Reimann konnte allerdings parieren.

Die Gastgeber agierten etwas vorsichtiger, spielten aber sehr kompakt und machten die Räume eng. So konnte Paderborns gefürchtete Offensive nur selten auftrumpfen.

In der zweiten Hälfte gab es auch Chancen für den FCM. Torjäger Baris Atik (51.) scheiterte bei seiner Möglichkeit am gut reagierenden SCP-Torwart Jannik Huth. Das Spiel wurde nun offener und interessanter.