Nagelsmann: "Dann sind wir eines der besten Teams Europas"

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

Julian Nagelsmann will mit dem FC Bayern die Champions League gewinnen

Am 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga empfängt der FC Bayern den FC Augsburg, für Max Eberl steht mit RB Leipzig ein besonderes Spiel gegen Gladbach an und Hertha BSC kämpft gegen den 1. FSV Mainz 05 um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Die "Sky"-Stimmen vor den Spielen:

Hasan Salihamidzic (Vorstand Sport FC Bayern München) ...

... zur Bedeutung des Sieges gegen Paris: "Es ist wichtig, dass wir weitergekommen sind. Das wird uns Auftrieb geben, aber wir wissen, dass wir in der Bundesliga genauso in jedem Spiel alles geben müssen. Die Jungs wissen das, aber wir müssen sehr ernst in die Spiele gehen. Es macht Freude, den Jungs beim Fußballspielen zuzusehen, aber wenn die Mentalität dabei ist, ist es richtig gut."

... zu Matthijs de Ligt: "Ich freue mich für jeden Spieler, der eine gute Phase hat und gut in Form ist. Er ist ein Vorzeigeprofi. Er gibt in jedem Training alles und hat in den letzten Wochen sehr gut gespielt. Wir hoffen, dass es so weitergeht."

... zu Halil Altintop, der den FC Bayern Campus leitet: "Wir sind froh, dass wir Halil haben. Er war selbst Profi und hat viel Erfahrung. Wir müssen weiter da ansetzten, wo wir angefangen haben. Es ist wichtig für unseren Klub, immer wieder neue Ideen und neue Jungs herauszubringen. Das werden wir mit Halil weiter versuchen."

... zu Leroy Sané: "Er hat es am Mittwoch richtig gut gemacht, aber hatte ein wenig Pech im Abschluss. Wir wissen, welche Qualitäten er hat und das kann er heute wieder zeigen. Ich glaube an ihn. Er ist ein richtig guter Junge und er wird seine Leistung bringen."

Julian Nagelsmann (Trainer FC Bayern München) ...

... zum Druck als Bayern-Coach: "Man darf als Bayern-Trainer nicht zu viel lesen. Man muss sich auf das Inhaltliche beschränken und sich selbst bewerten, wie man als Mensch ist. Man darf nicht in diesen Extremen leben."

... zum Weiterkommen gegen Paris: "Wir wollen gerne die Champions-League gewinnen, dementsprechend mussten wir weiterkommen. Es war schon viel Erleichterung da, aber ich kann es richtig einordnen. Wir haben zwei gute Spiele gemacht und sind verdient weitergekommen. Am Ende haben die Spieler als Team sehr gut agiert. Wir freuen uns darüber in der nächsten Runde zu stehen."

... zur Mentalität seiner Mannschaft: "Für uns ist es immer der Schlüssel, unsere Qualität mit der nötigen Mentalität und der nötigen Bereitschaft zu paaren. Das müssen wir in jedem Spiel machen, auch im Bundesliga-Alltag. Wenn wir das machen, sind wir eine der besten Teams Europas, das steht außer Frage. Nur mit zocken können wir auch Spiele gewinnen, aber es wird deutlich intensiver und es wird nicht immer gelingen."

Enrico Maaßen (Trainer FC Augsburg) ...

... zum Spiel gegen die Bayern: "Hier kannst du immer mal schnell drei, vier oder fünf Tore bekommen. Das wissen wir, aber das ist ein Spiel, das kannst du nur gewinnen. Genauso werden wir es angehen."

... zu Julian Baumgartlinger: "Er hat sich nach seiner langen Verletzungszeit in Leverkusen bei uns wieder richtig ran gekämpft. Wir haben ihn früh in der Saison dazu geholt, da er ein absoluter Vollprofi ist. Er bringt Struktur rein und hat schon uns in vielen Spielen geholfen."

Max Eberl (Geschäftsführer Sport RB Leipzig) ...

... zum Duell gegen Gladbach: "Man kann sich darauf nicht wirklich vorbereiten. Für mich ist es natürlich ein besonderes Spiel, da ich 23 Jahre in Mönchengladbach gearbeitet habe. Aber es gab keine anderen Abläufe als bei anderen Spielen."

... zu seinem Wechsel zu RB: "Ich haben keinen Hehl daraus gemacht, dass ich krank war. Wenn diese Thematik dann einfach negiert wird und es einfach nur als Wechsel von Gladbach zu Leipzig zusammengefasst wird, ist es einfach verkehrt. Das passiert von Menschen, die andere ins Fadenkreuz nehmen, mit Eisenstangen durch die Städte laufen und Feuer zünden. Da braucht es keine weiteren Kommentare dazu."

... zu den Gründen für seinen Wechsel: "Es ist ein anderer Verein, mit anderen Möglichkeiten und einer kürzeren Geschichte, der aber trotzdem ambitioniert ist. Das bin ich auch und deshalb habe ich mich dazu entschieden, nach meiner Regenerierung hier einzusteigen."

... zu Rouven Schröder: "Bis jetzt ist er noch im Ruhestand und erholt sich. Hinter geschlossenen Türen ist er mit mir dabei den Kader zu planen, aber der tatsächliche Einstand ist der 01. April."

Alexander Wehrle (Vorstandsvorsitzender VfB Stuttgart) ...

... zur sportlichen Situation: "Insgesamt ist die Situation ohne Frage angespannt, aber ich fest davon überzeugt, dass wir am Ende unser Ziel erreichen. Wir haben viele Spiele auf Augenhöhe bestritten und gut gespielt, aber uns nicht belohnt. Das ist momentan das einzige Problem. Bruno Labbadia hat Ordnung reingebracht. Jetzt gilt es, in den letzten elf Spielen zu punkten, damit wir unser Ziel erreichen."

... zur Investorensuche beim VfB: "Es ist bekannt, dass wir noch 13,9 % veräußern können. Wir befinden uns in Gesprächen, was auch kein Geheimnis ist. Am Ende muss es aber passen. Wir müssen den richtigen strategischen Partner finden. Idealerweise ist es ein deutsches Unternehmen wie Mercedes oder Jako."

Benjamin Weber (Sportdirektor Hertha BSC) ...

... zur Frage, ob ihn die Ergebnisse der Konkurrenten nervös machen: "Nein, überhaupt nicht. Wir müssen auf uns schauen und in unseren Spielen punkten. Es ist eng und deswegen zählt für uns jedes einzelne Spiel. Natürlich schaut man auf die anderen Ergebnisse, aber das wichtige ist, das wir auf uns schauen."

... zur Frage, welche Stärken er bei der Hertha identifiziert habe: "Vor allem der Zusammenhalt. Wir hatten zuletzt leider kein gutes Spiel in Leverkusen, aber wir bringen Intensität, eine Gemeinschaft und Energie auf den Platz. Wir nehmen die Leute mit, bringen die Energie und werden damit hoffentlich punkten."

... zum Deal mit 777 Partners: "In erster Linie sind wir froh, dass wir mit 777 einen Partner gewonnen haben, der Expertise im Fußball hat. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und freuen uns darüber, dass der Deal nun steht. Alles weitere wird sich in den kommenden Wochen zeigen."