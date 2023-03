Bayern verteidigen Spitze - BVB mit Remis

APA/dpa

Die Bayern hatten mit Augsurg keine Mühe

Der FC Bayern hat in der deutschen Bundesliga seinen Vorsprung auf Borussia Dortmund auf zwei Punkte ausgebaut. Während sich die Münchner am Samstag daheim gegen Augsburg mit 5:3 durchsetzten, reichte es für den BVB auswärts gegen den Erzrivalen Schalke nur zu einem 2:2. RB Leipzig schob sich dank eines Heim-3:0 über Gladbach zumindest vorerst auf Rang drei. Die Partien Eintracht Frankfurt - Stuttgart und Hertha - Mainz endeten jeweils 1:1.

Leipzig mit Kantersieg

In München gingen zwar die Gäste aus Augsburg in der zweiten Minute durch Ex-Salzburg-Profi Mergim Berisha mit 1:0 in Führung, danach spielte der Rekordmeister aber groß auf - Joao Cancelo (15.), Benjamin Pavard (19., 35.), Leroy Sane (45.) und Alphonso Davies (74.) trafen. Dazwischen gelang Berisha per Elfmeter (60.) ein weiteres Tor, Resultatskosmetik glückte auch noch Irvin Cardona (93.). Bei Augsburg spielte Julian Baumgartlinger durch.

Die Dortmunder verspielten im Revierderby gleich zweimal eine Führung. Treffer von Nico Schlotterbeck (38.) und Raphael Guerreiro (60.) waren für Schwarz-Gelb zu wenig, weil Marius Bülter (50.) und Kenan Karaman (79.) jeweils der Ausgleich gelang. Schalke gab die "Rote Laterne" des Tabellenschlusslichts zumindest bis Sonntag an Hoffenheim ab.

Die Leipziger hatten Glück, dass Alassane Plea in der 53. Minute beim Stand von 0:0 mit einem Strafstoß an RB-Goalie Janis Blaswich scheiterte. In der Folge sorgten Timo Werner (57.), Emil Forsberg (71.) und Josko Gvardiol (80.) für einen souveränen Erfolg der Sachsen. Konrad Laimer spielte bei den Siegern durch, Xaver Schlager fehlte wegen seiner Verletzung. Auf der Gegenseite kam Hannes Wolf in der 72. Minute aufs Feld, Stefan Lainer saß auf der Ersatzbank.

Hertha mit Remis

Leipzig liegt schon fünf Zähler vor der sechstplatzierten Eintracht, die daheim gegen den VfB Stuttgart einen bitteren Punkteverlust hinnehmen musste. Die Truppe von Coach Oliver Glasner ging durch einen abgefälschten Schuss von Sebastian Rode (55.) in Führung, praktisch aus dem Nichts erzielte Silas Mvumpa das 1:1 (75.).

Hertha stellte gegen Mainz durch einen Penalty von Jessic Ngankam auf 1:0 (18.), für den Ausgleich zeichnete Ludovic Ajorque verantwortlich (57.). Bei den Gästen gab Karim Onisiwo ab der 58. Minute sein Comeback nach dreiwöchiger Verletzungspause.

