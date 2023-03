Admira stoppt Niederlagenserie

GEPA pictures/ Armin Rauthner

Die Admira konnte endlich wieder voll anschreiben

Die Admira hat die Niederlagenserie in der 2. Liga am Sonntag endlich beenden können. Nach fünf Partien ohne Punkt sowie sechs Spielen ohne Sieg bezwangen die Südstädter im Heimspiel der 19. Runde die zweite Mannschaft von Rapid mit 3:1. Dadurch gelang den Niederösterreichern in der Tabelle der Sprung von Rang zwölf auf zehn. Die "Jungrapidler" wurden überholt, sie sind einen Zähler dahinter Elfter. Für sie war es die erste Niederlage nach fünf ungeschlagenen Spielen.

Dornbirn mit Kantersieg

Martin Krienzer (47.) und George Davies (54.) brachten die Admiraner erst nach dem Seitenwechsel auf die Siegerstraße. Den Wienern, die ihre jüngsten drei Partien gewonnen hatten, gelang durch Dragoljub Savic (60.) der Anschlusstreffer. In der vierten Minute der Nachspielzeit machte Admira-"Joker" Angelo Gattermayer aus kurzer Distanz mit dem 3:1 alles klar.

Zwischen den beiden Teams und punktgleich mit der Admira Elfter ist der FC Dornbirn nach einem klaren 4:0-Sieg bei der zweiten Mannschaft von Sturm Graz. Stürmer Gustavo Santos Costa (50., 60.), "Joker" Felix Mandl (62.) und Raul Marte (85.) sorgten mit ihren Toren dafür, dass die Vorarlberger nach vier sieglosen Partien wieder einmal als Gewinner der Platz verließen. Die Steirer sind als 13. noch vor den Abstiegsrängen klassiert.

apa