WAC bindet Topstürmer Baribo bis 2024

APA/EXPA/THOMAS HAUMER

Baribo war zuletzt so etwas wie die Lebensversicherung des WAC

Bundesligist WAC hat seinen Topstürmer Tai Baribo ein zusätzliches Jahr an sich gebunden. Die Wolfsberger zogen die vereinsseitige Option auf Verlängerung des Vertrages mit dem 25-jährigen Israeli bis Ende der Saison 2023/24. Das gab der Club am Sonntag unmittelbar vor dem Ligaheimspiel gegen Austria Lustenau bekannt. Baribo liegt mit zwölf Saisontoren auf Platz zwei der Bundesliga-Schützenliste.

Der israelische Nationalstürmer hat mehr als ein Drittel aller WAC-Ligatreffer in dieser Saison erzielt, alleine in den ersten vier Frühjahrsspielen gelangen ihm fünf. Seit seinem ablösefreien Wechsel nach Kärnten im Sommer 2021 hat Baribo in 60 Pflichtspielen 32 Tore geschossen. Ein Transfer im Sommer ist durch die Vertragsverlängerung keineswegs ausgeschlossen. Durch die gezogene Option würden die Wolfsberger dabei aber wohl eine stattliche Ablösesumme kassieren.

apa