Ex-Mattersburg-Profi Thomas Wagner gestorben

APA/HERBERT PFARRHOFER

Thomas Wagner (grün) verstarb mit nur 46 Jahren

Der ehemalige Bundesligaspieler Thomas Wagner ist am Mittwoch im Alter von 46 Jahren überraschend gestorben.

Das bestätigte die Bundesliga am Donnerstag. Wagner spielte von 2000 bis 2010 beim SV Mattersburg und erzielte in 294 Spielen in der ersten und zweiten Liga 74 Tore. Seine Spielerkarriere ließ er in Stegersbach ausklingen und war danach in seinem Heimatort Rohrbrunn Obmann des örtlichen Fußballvereins.

