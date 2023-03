Wolfsburg feiert Pflichtsieg gegen den Letzten

FIRO/FIRO/SID/

Alexandra Popp trifft doppelt

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben ihre Tabellenführung in der Bundesliga souverän verteidigt.

Der deutsche Meister gewann am Freitagabend gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten Turbine Potsdam mit 5:0 (1:0) und baute seinen Vorsprung auf Verfolger Bayern München vorerst auf fünf Punkte aus.

Felicitas Rauch (27.), Lena Lattwein (67.), Nationalmannschaftskapitänin Alexandra Popp (72., 90.+1) und Dominique Janssen (86.) schossen den am Ende deutlichen Erfolg für die Wolfsburgerinnen heraus, die sich lange überraschend schwer taten.

Potsdam bleibt mit nur einem Punkt aus 14 Partien weiter mit großem Rückstand am Tabellenende. Bayern München hat am Samstag (13 Uhr/MagentaSport) beim 1. FC Köln die Chance, wieder näher an den VfL heranzurücken.