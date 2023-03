Glasner voller Frust: "Es ist besser, den Mund zu halten"

IMAGO/Matthias Koch

Verlor mit Eintracht Frankfurt in Berlin: Oliver Glasner

Der Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga spitzt sich weiter zu. Hertha BSC gerät nach einer herben Niederlage weiter in den Keller, die Rote Laterne hat nun der VfB Stuttgart übernommen. Der FC Schalke 04 bejubelte indes ein spätes Remis, während Bochum einen unerwarteten Dreier gegen Leipzig holte. Der BVB ließ am Abend dem 1. FC Köln nicht den Hauch einer Chance. Die Stimmen.

Union Berlin - Eintracht Frankfurt (2:0)

Urs Fischer (Trainer Union Berlin): "Wir haben gut begonnen und hatten die ersten Minuten Zugriff. Dann haben wir ein bisschen den Faden verloren und taktisch ein bisschen was angepasst. Ich glaube, dann war die Organisation wieder klar. Ich glaube schon, dass wir dieses Gesicht, was wir von uns auch eingefordert haben, gesehen haben. Vielleicht auch ein glücklicher Sieg, aber ich glaube schon, dass die Mannschaft sehr viel dafür aufgewendet hat."

Oliver Glasner (Trainer Eintracht Frankfurt): "Hätte, wenn und aber. Ich bin vorsichtig, denn alles, was ich heute sage, kann und wird gegen mich verwendet werden. Und deshalb ist es heute besser, den Mund zu halten."

Borussia Dortmund - 1. FC Köln (6:1)

Edin Terzic (Trainer Borussia Dortmund): "Jeder Sieg ist wichtig. Natürlich war die Stimmung in der vergangenen Woche nicht top - aber wir haben in der Liga jetzt 28 der letzten 30 Punkte geholt. Das war ein gelungener und schöner Abend, es war vom Torwart bis zum Stürmer ein richtig gutes Spiel. Wir können alle loben."

Steffen Baumgart (Trainer 1. FC Köln): "Alles hat nicht funktioniert. Wir haben den Arsch vollgekriegt. Da will ich gar nicht in Einzelgeschichten reingehen: Wir waren in allen Belangen nicht so gut wie Dortmund. Damit müssen wir umgehen, besonders ich, denn ich stehe in der Verantwortung."

VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg (0:1)

Bruno Labbadia (Trainer VfB Stuttgart): "Wir haben in der ersten Halbzeit nicht den Zugriff bekommen. Wir haben uns taktisch nicht so gut verhalten. Wolfsburg ist eine gute Mannschaft, ist eingespielt, Niko hat gute Arbeit geleistet. In der zweiten Halbzeit haben wir uns vorgenommen, dass wir viel mutiger vorne angreifen müssen. Wir waren ein paar Mal dran, aber uns hat die Durchschlagskraft gefehlt."

Niko Kovac (Trainer VfL Wolfsburg): "Ich bin mit der Leistung und dem Ergebnis sehr zufrieden. Wir wussten, dass es nicht leicht werden würde. Wir haben aber nichts Nennenswertes zugelassen. Wir können heute sehr zufrieden sein."

VfL Bochum - RB Leipzig (1:0)

Thomas Letsch (Trainer VfL Bochum): "Wir haben wenig zugelassen, insgesamt gut verteidigt und sind verdient mit 0:0 in Halbzeitpause gegangen. Wir wussten, dass wir wenig Torchancen bekommen würden, deshalb waren Standards ein Thema. Es freut mich, dass das so gelungen ist. In den letzten zehn Minuten war es wild, dann kam ein überragender Manuel Riemann."

Marco Rose (Trainer RB Leipzig): "Es ist das Spiel geworden, das wir erwartet haben: Bochum zu Hause mit einer Menge Energie, viel Wucht in den Zweikämpfen. Wir haben über weite Strecken sehr ordentlich verteidigt, wenig zugelassen. Ein einfaches Standard-Gegentor, dann wird es in Bochum natürlich schwer. Hintenraus haben wir noch mal richtig angeschoben, Powerplay gespielt, aber unsere Riesenchancen nicht genutzt. Am Ende steht eine enttäuschende Niederlage."

FC Augsburg - Schalke 04 (1:1)

Enrico Maaßen (Trainer FC Augsburg): "Wir waren in einem intensiven Kampfspiel die etwas bessere Mannschaft bis zum Tor. Die Rote Karte war der Knackpunkt, danach ging es nur noch darum, es wegzuverteidigen. Das ist uns sehr gut gelungen. Der Zeitpunkt, in dem wir den Elfmeter bekommen, ist dann sehr ärgerlich. Das Minimalziel war, Schalke auf Abstand zu halten, das haben wir geschafft."

Thomas Reis (Trainer Schalke 04): "In der ersten Halbzeit hat mir komplett die Überzeugung gefehlt bei meiner Mannschaft, das habe ich in der Halbzeit sehr deutlich angesprochen. Beim zweiten Ball waren wir jedes Mal zweiter Sieger, das war sehr, sehr ärgerlich. Dann haben wir Augsburg eingeladen, ein Tor zu schießen. Die Rote Karte hat uns sehr geholfen, aber auch da haben wir es sehr, sehr schlecht gelöst. Wir haben aber nie aufgegeben, nehmen den Punkt gerne mit und müssen uns dafür nicht schämen."

TSG Hoffenheim - Hertha BSC (3:1)

Pellegrino Matarazzo (Trainer TSG Hoffenheim): "Wir sind sehr vorsichtig ins Spiel gekommen. Mit dem Führungstreffer sind wir gewachsen. Ich freue mich für die Mannschaft, dass sie sich belohnt hat."

Sandro Schwarz (Trainer Hertha BSC): "Es war eine völlig verdiente Niederlage. Wir haben keine gute Leistung gezeigt und Geschenke verteilt. Die Elfmeter waren eindeutig. Danach haben wir keine gute Reaktion gezeigt."

Borussia Mönchengladbach - Werder Bremen (2:2)

Daniel Farke (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Wir hätten den Sieg verdient gehabt, daher fühlt sich der späte Ausgleich wie eine Niederlage an. Wir haben ein erstklassiges Spiel abgeliefert, haben viele Chancen kreiert. Aber man muss die Chancen auch machen. Wer weiß, vielleicht wird dieser Punkt noch wertvoll, auch wenn es sich gerade nicht so anfühlt."

Ole Werner (Trainer Werder Bremen): "Wir sind mit vielen Handicaps angetreten, haben auf wahnsinnig viele Spieler verzichten müssen. In der zweiten Halbzeit hatten wir sicher weniger Spielanteile. Aber wir sind zweimal zurückgekommen, das nötigt mir riesigen Respekt ab. Unter dem Strich war es ein sehr verdienter Punkt für diese Umstände."