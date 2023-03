Coach Conte rügt "selbstsüchtige" Spurs-Stars

IMAGO/James Marsh/Shutterstock

Conte war nach dem Spiel seiner Spurs bedient

Teammanager Antonio Conte (53) vom englischen Fußball-Erstligisten Tottenham Hotspur hat harsche Kritik an den Profis seiner Mannschaft geübt.

Nach dem 3:3 beim Tabellenschlusslicht FC Southampton, als die Spurs am Samstag einen 3:1-Vorsprung verspielten, warf der Italiener seinen Profis "Selbstsucht" vor. Beim Londoner Traditionsklub spielen Stars wie Harry Kane, Heung-Min Son, Ivan Perisic oder Richarlison.

"Wir hatten elf Spieler auf dem Platz, ich sah elf eigensüchtige Spieler, ich habe Spieler gesehen, die sich nicht gegenseitig helfen wollen und mit Herz spielen", wetterte der ehemalige italienische Nationalcoach Conte.

Der Fußballlehrer führte weiter aus: "Warum ist das so? Sie sind es so gewohnt, sie wollen nicht unter Druck spielen, wollen keinen Stress haben." Deshalb habe der Klub auch so lange nichts gewonnen. Conte: "Der Leidtragende ist immer der Klub oder der Coach, der hier arbeitet. Ich habe gesehen, welche Trainer bei Tottenham auf der Bank gesessen haben."

Dem Teammanager der Spurs tun auch die Fans leid: "Bislang habe ich die Situation versucht zu verbergen, aber was ich heute gesehen habe, möchte ich nicht wieder erleben. Das ist inakzeptabel und inakzeptabel auch für die Anhänger." Sie kämen zu den Spielen, zahlten viel Geld für die Karten - "und dann wird ihnen eine solche Vorstellung geliefert. Das ist nicht zu akzeptieren! Es ist Zeit, etwas zu ändern."

Er sei wirklich enttäuscht, "jeder muss nun Verantwortung übernehmen, nicht nur der Klub, der Trainer und der Staff, sondern auch die Spieler. Tottenham muss sich ändern." Wenn man so weitermache wolle, "dann können sie gerne wieder den Trainer wechseln, noch viele Trainer, aber das ändert nichts an der Situation".