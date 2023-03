BW Linz zieht mit mit St. Pölten gleich

GEPA pictures/ Manfred Binder

Blau-Weiß Linz hat am Sonntag zum Abschluss der 20. Runde in der 2. Liga nachgezogen.

Dank einem 2:1-(1:1)-Heimsieg gegen SKU Amstetten sind die Oberösterreicher mit Leader SKN St. Pölten wieder punktgleich, GAK als erster Verfolger liegt vier Zähler zurück. Die Niederösterreicher hatten am Freitag daheim gegen Lieferung 2:0 gesiegt. Die Treffer in Linz erzielten Ronivaldo in der 37. und 71. Minute, Dominik Starkl hatte die Führung der Gäste herausgeholt (17.).

apa