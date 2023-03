U21-Coach nominiert Bundesliga-Duo nach

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Antonio Di Salvo musste seinen Kader anpassen

U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo hat für die beiden letzten Testspiele vor der anstehenden EM in Rumänien und Georgien (21. Juni bis 8. Juli) Simon Asta (SpVgg Greuther Fürth) und Kenneth Schmidt (SC Freiburg) nachnominiert.

Ersetzt werden mussten Malick Thiaw (AC Mailand), der in die A-Nationalmannschaft aufgerückt ist, und der verletzte Maximilian Bauer (FC Augsburg).

Die deutsche U21 spielt am Freitag in Frankfurt gegen Japan (18:15 Uhr) und vier Tage später in Sibiu gegen Gastgeber Rumänien (18:00 Uhr). Bei der EM trifft Titelverteidiger Deutschland in Gruppe C auf Israel (22. Juni), Tschechien (25. Juni) und England (28. Juni).

Die Gruppensieger und -zweiten erreichen das Viertelfinale.