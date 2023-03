Streik wirbelt DFB-Pläne durcheinander

IMAGO/Marc Schueler

Bus statt Bahn heißt es für das DFB-Team

Der für Montag angekündigte Generalstreik in Deutschland wirbelt auch die Pläne der Fußball-Nationalmannschaft durcheinander.

Das Team von Bundestrainer Hansi Flick wollte ursprünglich nach dem Abschlusstraining auf dem Campus in Frankfurt/Main am Montag mit dem Zug nach Köln fahren, wo am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) das Länderspiel gegen Belgien stattfindet. Nun werden Joshua Kimmich, Mario Götze und Co. mit dem Bus reisen. Das teilte der DFB auf "SID"-Anfrage mit.

Am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) startet der viermalige Weltmeister in Mainz gegen Peru ins Länderspieljahr. Vor der Sommerpause soll es im Juni noch drei weitere Länderspiele geben.

Als Gastgeber ist Deutschland automatisch für die EM 2024 qualifiziert.