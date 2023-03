Voss-Tecklenburg erwartet enges Bundesliga-Gipfeltreffen

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Martina Voss-Tecklenburg sieht Bayern und VfL auf Augenhöhe

Fußball-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg rechnet im Gipfeltreffen der Frauen-Bundesliga zwischen Bayern München und dem VfL Wolfsburg mit einem Duell auf Augenhöhe.

"Ich erwarte ein sehr taktisch geprägtes und ausgeglichenes Spiel. Auch wird interessant sein, zu sehen, wer die Intensität der Champions-League-Spiele besser verkraftet hat", sagte Voss-Tecklenburg dem Sport-Informations-Dienst (SID) vor dem Spitzenspiel am Samstag (17.55 Uhr/ARD).

Bayern München müsse "wegen einiger Ausfälle Spielerinnen ersetzen, Wolfsburg kann fast auf den kompletten Kader zurückgreifen", gab die 55-Jährige beim Blick auf das Personal zu bedenken: "Von daher ist Spannung geboten, wie dieses Duell der beiden deutschen Top-Teams ausgehen wird."

Tabellenführer und Titelverteidiger Wolfsburg (42 Punkte) könnte im Zweikampf um die Schale seinen Vorsprung auf den Vizemeister (40) mit einem Sieg in München auf fünf Zähler ausbauen. Die Gastgeberinnen wiederum peilen mit einem Dreier gegen den großen Rivalen am 16. Spieltag den Sprung an die Tabellenspitze an.

Unter der Woche hatten beide Klubs ihre Viertelfinal-Hinspiele der Champions League mit 1:0 gewonnen. München setzte sich am Dienstag im Heimspiel gegen den FC Arsenal durch, Wolfsburg behielt am Mittwoch bei Paris St. Germain knapp die Oberhand.

Seit zehn Jahren dominieren die beiden Vereine das Geschehen in der Bundesliga. Siebenmal triumphierte seither der VfL, die Bayern sicherten sich 2015, 2016 und 2021 die Meisterschaft.