Ronaldo und Kane feiern Rekorde

Rekordmann Ronaldo

Der Auftakt der EM-Qualifikation war auch einer für die Rekordbücher.

Portugals Altstar Cristiano Ronaldo trug am Donnerstag gegen Liechtenstein zum 197. Mal die Farben seines Landes (ohne Olympia, Anm.) und stellte damit einen neuen Weltrekord in Sachen Länderspieleinsätze auf. Obendrein netzte der 38-Jährige beim 4:0 doppelt. England-Kapitän Harry Kane wiederum traf beim 2:1-Sieg in Italien zum 54. Mal im Teamdress - neuer Landesrekord. "Das bedeutet alles für mich", sagte der Stürmer.

Kane zog damit an Wayne Rooney vorbei. Er habe in Neapel "einen magischen Moment" erlebt, war der 29-jährige Tottenham-Star überwältigt. "Es musste ein Elfmeter sein und als der Ball im Netz einschlug, waren das riesige Emotionen für mich." Bei der WM im Dezember hatte der Angreifer im Viertelfinale einen Elfer gegen Frankreich verschossen, die "Three Lions" schieden daraufhin mit 1:2 aus.

In der Kabine präsentierte die Mannschaft ein Trikot mit der Nummer 54 und dem Namen "Kane Record Breaker". Rooney, dessen bisheriger Rekord von 53 Treffern nun Geschichte ist, schrieb: "Ich wusste, dass es nicht lange dauern würde, aber das ging schnell. Großartiger Mann, unglaublicher Torjäger und eine England-Legende."

Auch Coach Gareth Southgate war von seinem Führungsspieler begeistert. "Dass er den Rekord angesichts der jüngsten Geschichte so gebrochen hat, ist ein Zeichen seiner Charakterstärke und Mentalität", lobte Southgate. "Er ist ein brillanter Profi." Southgate selbst ist erst der dritte englische Teamchef, der es auf 50 Siege gebracht hat. Der Erfolg in Neapel war zudem der erste auf italienischem Boden seit 1961 und der erste Pflichtspielsieg gegen Italien seit 1977.

Mancini sah gute Mannschaft

Das Gastgeber-Team von Trainer Roberto Mancini verlor hingegen zum ersten Mal seit 41 Partien wieder ein EM-Qualifikationsspiel und verpatzte damit den Auftakt der Mission Titelverteidigung. Der Coach versuchte, die guten Aspekte aus Hälfte zwei zu betonen, als die "Squadra Azzurra" das Match dominierte. "In der zweiten Halbzeit habe ich eine großartige italienische Mannschaft gesehen, und das verheißt Gutes für die Zukunft", sagte Mancini. Und die beschert den Italienern am Sonntag eine Reise nach Malta, wo drei Punkte Pflicht sind. England hingegen empfängt die Ukraine, die am Donnerstag spielfrei hatte.

Groß feiern durfte auch Ronaldo - über sein 197. Länderspiel, womit er Bader Al-Mutawa (196) aus Kuwait hinter sich ließ, sowie seine Teamtreffer 119 und 120. "CR7" traf via Elfmeter und per Freistoß, beide Male jubelte die gesamte Arena in Lissabon mit ihm. "Es ist so ein gutes Gefühl, wieder für unsere Seleção zu spielen und Tore zu erzielen", schrieb der 38-Jährige danach auf Instagram.

Wie die Rolle des Teamkapitäns künftig unter Trainer Roberto Martínez aussehen wird, werden erst die nächsten Spiele zeigen. "Es ist wichtig, dass ein Spieler Engagement zeigt und dass wir seine Erfahrung nutzen können, und Cristiano zeigt das", erklärte Martínez, der "WM-Reservist" Ronaldo in die Startelf stellte. Am Sonntag reisen die Portugiesen nach Luxemburg, dort könnte der Stürmerstar seine Statistik weiter auffetten.

