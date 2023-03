Heidel sieht Tuchel als idealen Bayern-Coach

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Heidel verhalf Tuchel einst zum Debüt als Bundesliga-Trainer

Christian Heidel sieht in Thomas Tuchel eine Idealbesetzung für das Traineramt bei Fußball-Rekordmeister Bayern München.

"Die Entscheidung, Nagelsmann zu beurlauben, war sehr überraschend. Die Folge, Thomas Tuchel zum FC Bayern zu holen, war für mich überhaupt gar keine Überraschung", sagte der Vorstand des FSV Mainz 05 bei "Sky Sport News": "Es war für mich eigentlich die einzig logische Konsequenz. Thomas ist für mich einer der drei besten Trainer der Welt."

Bei Heidels Klub Mainz 05 wurde Tuchel 2009 Bundesliga-Trainer und entwickelte sich über die Stationen Borussia Dortmund, Paris St. Germain und dem FC Chelsea zu einem der meist geschätzten Fachmänner der Szene. Nun steht der 49-Jährige vor einem Wechsel zum FC Bayern, der sich Medienberichten zufolge von Julian Nagelsmann trennen wird.

"Ich kenne ihn, er wird das erste Mal in der Kabine aufschlagen und alle Spieler werden beeindruckt von diesem Auftritt sein. Weil er einfach eine besondere Aura, ein besonderes Charisma hat", sagte Heidel über Tuchel: "Die Jungs werden vom ersten Tag an loslegen."

Tuchel kenne zudem die "Bundesliga in- und auswendig, er ist ein Fußball-Nerd und hat alles verfolgt", sagte Heidel: Man kann sicherlich sagen, dass er den nächsten Gegner Borussia Dortmund in- und auswendig kennt. Er kennt auch Manchester City, den nächsten Gegner in der Champions League, in- und auswendig. Er hat sich mit der Bundesliga, mit dem FC Bayern sicher befasst und muss nicht anfangen."