BVB- und Bayern-Star knipsen in Afrika-Cup-Quali

IMAGO/Sebastian Frej

Bundesliga-Star Sadio Mané gewann 2022 mit Senegal den Afrika-Cup

Stürmer Sadio Mané vom deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern und BVB-Angreifer Sébastien Haller haben für ihre Auswahlmannschaften in der Qualifikation für den Afrika-Cup getroffen.

Der 30 Jahre alte Mané erzielte beim 5:1 (4:0)-Sieg des Afrikameisters Senegal gegen Mosambik das zwischenzeitliche 2:0. Haller (28) traf ebenfalls zum 2:0 im Spiel der Elfenbeinküste gegen die Komoren. Das Tor beim 3:1 (1:0)-Erfolg der "Elefanten" war Hallers erstes Länderspieltor seit seinem Comeback nach einer Hodenkrebserkrankung.

In der Gruppe H belegt die Elfenbeinküste nach drei von sechs Spieltagen mit sieben Punkten Platz eins vor Sambia (6 Punkte). Die besten zwei Teams jeder Gruppe nehmen am Afrika-Cup im kommenden Jahr teil, der in der Elfenbeinküste stattfinden wird. Senegal (9) führt die Gruppe L mit drei Siegen aus drei Spielen souverän vor Mosambik (4) an.