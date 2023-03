Estland zuletzt mit kleinen Achtungserfolgen

ALBERTO PIZZOLI, APA

Estlands Abwehrchef Karol Mets am Ball

Mit Estland gastiert am Montag (20.45 Uhr) der nächste klare Außenseiter bei Österreichs Nationalteam in Linz. Die Esten sind die Nummer 109 der FIFA-Weltrangliste - und damit zwölf Plätze besser positioniert als Aserbaidschan. Die Aseris hatte das ÖFB-Team am Freitag zum Auftakt der EM-Qualifikation mit 4:1 abgefertigt. Allerdings haben auch die Esten im Vorjahr unter ihrem Schweizer Teamchef Thomas Häberli einen kleinen Aufschwung erlebt.

Acht Partien in Folge hatten die Balten nicht verloren, ehe es am Donnerstag in Budapest eine 0:1-Testspielniederlage gegen Ungarn setzte. In der Nations League gelangen 2022 vier Siege in vier Partien - allerdings in der niedrigsten Liga gegen die Fußballzwerge Malta und San Marino. Wertvollster Spieler der Esten ist Arsenals dritter Torhüter Karl Hein. Der 20-Jährige hat bereits 19 Länderspiele auf dem Buckel, gegen Ungarn parierte er einen Elfmeter von Freiburg-Legionär Roland Sallai.

Estland ist bisher noch nie in die Nähe einer Turnierteilnahme gekommen. Der Spielstil der Balten ist von langen, schnellen Bällen in die Spitze geprägt. Die Österreicher müssen sich zudem auf eine defensive Fünferkette einstellen. Abwehrchef Karol Mets verteidigt seit der Winterpause leihweise beim deutschen Zweitligisten FC St. Pauli. Als Kapitän der Esten fungiert Konstantin Vassiljev. Der 38-jährige Mittelfeldspieler von Flora Tallinn absolviert gegen das ÖFB-Team sein 150. Länderspiel.

Österreich gegen Estland: Zwei Spiele, zwei Siege

Häberli hob Estlands Teamfähigkeit hervor. Der 48-Jährige war 2018 Co-Trainer von Ex-ÖFB-Teamchef Marcel Koller beim FC Basel, ehe er 2019 für ein Jahr den FC Luzern betreute. Durch eine Beratertätigkeit für Flora Tallinn ergab sich für den früheren Stürmer zu Jahresbeginn 2021 die Chance, als estnischer Teamchef einzusteigen. Der Vertrag ist mittlerweile verlängert. "Sie sind ohne Zweifel ein starker Gegner", sagte Häberli über die Österreicher. "Sie haben viele Spieler in der deutschen Bundesliga."

Dazu sprechen auch die beiden bisherigen Duelle klar für Österreich: In der erfolgreichen Qualifikation für die WM 1998 gab es zwei ÖFB-Siege. Beim 2:0 im April 1997 in Wien erzielten Ivica Vastic und Peter Stöger die Tore. Am 20. August 1997 siegten die Österreicher in Tallinn mit 3:0. Rekordtorschütze Toni Polster bereitete mit einem Hattrick den Weg für den legendären 1:0-Heimsieg zwei Wochen später gegen Schweden, mit dem sich die ÖFB-Auswahl der bisher letzten WM-Teilnahme in Frankreich entscheidend annäherte.

apa