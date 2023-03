Dänemark verliert trotz 2:0-Führung in Kasachstan

Uncredited, dpa

Die Dänen unterlagen in der EM-Qualifikation in Kasachstan mit 2:3

Ex-Europameister Dänemark hat in der Qualifikation für die Fußball-EM 2024 in Deutschland eine unerwartete Niederlage hinnehmen müssen.

Das Team von Trainer Kasper Hjulmand verspielte binnen 16 Minuten eine 2:0-Führung gegen Kasachstan und verlor in Nur-Sultan mit 2:3 (2:0).

Rasmus Höjlund (21. und 36. Minute) vom italienischen Erstligisten Atalanta Bergamo hatte den Favoriten mit einem Doppelpack in Führung gebracht. Bachtijar Sajnutdinow (73.) per Foulelfmeter, Aschat Taguibergen (86.) und Abat Aimbetow (89.) drehten in einer turbulenten Schlussphase die Partie noch zugunsten der Gastgeber, bei denen der Siegtorschütze in der Nachspielzeit noch mit Gelb-Rot vom Platz musste.

Die mit 60 Prozent Ballbesitz überlegenen Dänen belegen nach dem 3:1-Auftaktsieg gegen Finnland und der Niederlage in Kasachstan nur Platz vier in der Gruppe H.