Südkorea-Coach Klinsmann: "Sind eine sehr gute Mannschaft"

IMAGO/Nick Potts

Jürgen Klinsmann ist Trainer von Südkorea

Nach seinem gelungenen Debüt als Fußball-Nationaltrainer von Südkorea will Jürgen Klinsmann mit seinem Team am Dienstag im Länderspiel gegen Uruguay (13:00 Uhr MESZ) den nächsten Schritt gehen.

"Hoffentlich können wir diesen Weg fortsetzen", sagte der 58-Jährige und bezog sich auf das 2:2 am vergangenen Freitag in Ulsan gegen Kolumbien.

Seine Mannschaft solle beim Test in der Hauptstadt Seoul "Chancen kreieren, Tore schießen und defensiv sehr gut organisiert sein", so Klinsmann. Gegner Uruguay sei zwar "eine sehr gute Mannschaft", sagte der frühere Bundestrainer, aber "wir sind auch eine sehr, sehr gute Mannschaft." Es komme darauf an, "eine gute Balance" zu haben.

Dass die Südkoreaner gegen die Kolumbianer innerhalb weniger Minuten eine 2:0-Führung verspielten, beschäftigt Klinsmann noch immer. "Für die wenigen Fehler, die wir gemacht haben, haben wir einen Preis bezahlt. Das ist normal in unserem Prozess des Kennenlernens und der schrittweisen Vorbereitung auf die Asienmeisterschaft in Katar", sagte der Schwabe, betonte aber erneut, dass er "im Allgemeinen" eine "sehr, sehr gute Leistung" gesehen habe.