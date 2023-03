Urgestein verlässt Holsten Kiel

unknown

Alexander Mühling und Holsten Kiel gehen am Saisonende getrennte Wege

Mittelfeldspieler Alexander Mühling wird Fußball-Zweitligist Holstein Kiel nach sieben Jahren zum Saisonende verlassen.

Wie die Störche am Montag mitteilten, wird der 30-Jährige seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Mit 176 Einsätzen und 38 Treffern ist Mühling der Profi mit den meisten Spielen und Toren in der Zweitliga-Historie der Norddeutschen.

"Als ich vor knapp sieben Jahren zu Holstein gewechselt bin, hätte ich nicht erwartet, dass ich so lange im Verein bleiben würde", sagte Mühling, der im Sommer 2016 vom SV Sandhausen nach Kiel gekommen war: "Es war die mit Abstand längste, prägendste und schönste Station meiner bisherigen Karriere."

Nach den bereits feststehenden Abgängen von Kapitän Hauke Wahl und Routinier Fin Bartels verlieren die Kieler eine weitere Identifikationsfigur. Mühling war in seiner ersten Saison mit Holstein in die zweite Liga aufgestiegen und hatte 2018 sowie 2021 den Aufstieg in die Bundesliga in der Relegation nur knapp verpasst.